В НАТО подтвердили, что готовы к диалогу с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс готов к диалогу с Россией. Он также отметил важность недавно прошедших переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

"Этот кризис требует дипломатического и политического решения, урегулирования, мы приветствуем диалог президентов Байдена и Путина, а также усилия по созыву новой встречи в "нормандском формате", так как диалог приобретает ещё большую важность, когда напряжение возрастает", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее стало известно, что Путин потребовал от своего американского коллеги гарантий того, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и развертывать наступательные вооружения в таких странах, как Украина.

После переговоров Путина и Байдена в ДНР заявили, что американский лидер во время телемоста использовал достаточно агрессивную риторику и угрожал России очередными санкционными мерами за передвижение войск по собственной территории.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.