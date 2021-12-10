Порошенко стал лидером антирейтинга президентов Украины

Пётр Порошенко возглавил антирейтинг политиков Украины. Если бы проходили выборы, за него не стали бы голосовать 47% жителей страны. Как сообщает Общественная служба новостей, поддержали бы Порошенко чуть более 13% респондентов.

Первое место по поддержке соотечественников занял Владимир Зеленский. За него отдали бы голоса 23,5% опрошенных.

Лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко поддержали 9,9% украинцев, партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко — 9,3%, экс-председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова — 7,5%.

Опрос провела социологическая группа "Рейтинг". В нём участвовали жители подконтрольных Киеву территорий. На вопросы ответили 2,5 тысячи человек старше 18 лет.

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