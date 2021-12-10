Политолог: теперь в переговорах по Донбассу активно будет участвовать США

Недавний телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена повлияет на ход дальнейших переговоров по Донбассу, где теперь у США будет более активная роль, заявил украинский политолог Владимир Фесенко.

Эксперт на своей странице в Facebook поделился тем, как прошли переговоры лидеров двух стран. На них обсуждались важные вопросы, касающиеся реформ на Украине, в том числе реализации антикоррупционной политики.

"Как этот разговор повлияет на переговоры по Донбассу, будем анализировать после того, как получим дополнительную информацию. Очевидно одно — переговорный процесс активизируется. И похоже, что США будут принимать более активную роль в переговорах по Донбассу. А вот в каком формате, мы увидим несколько позже", — написал он в публикации.

Также Фесенко прокомментировал инцидент с украинским кораблём "Донбасс" в Керченском проливе, который случился как раз во время переговоров.

"На самом деле речь идёт о поисково-спасательном судне, которое выполняет в Азовском море свою непосредственную работу, а не военные задачи. Но российская сторона сознательно и провокационно накаляла страсти", — заявил он.

Ранее в Госдуме депутат Алексей Чепа рассказал, какая угроза исходила от украинского судна.

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