EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Лукашенко предупредил о нарастающем давлении Запада на Белоруссию
Малышева объяснила, когда нужно лечиться антибиотиками
Депутат Мособлдумы погиб в ДТП из-за выехавшего на встречную полосу грузовика
Лоза пожаловался на непорядочных жителей Санкт-Петербурга
Замглавы центра Гамалеи: нужно создавать заготовки вакцин на опережение
Уголовное дело завели по факту гибели пилота при падении вертолёта в Хакасии
Два рыбака провалились под лёд в Нижегородской области
Следком предъявил окончательное обвинение "казанскому стрелку" Галявиеву
В Госдуме рассказали, какая угроза исходила от судна "Донбасс"

Политолог: теперь в переговорах по Донбассу активно будет участвовать США

Мир

Недавний телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена повлияет на ход дальнейших переговоров по Донбассу, где теперь у США будет более активная роль, заявил украинский политолог Владимир Фесенко.

Политолог: теперь в переговорах по Донбассу активно будет участвовать США

Эксперт на своей странице в Facebook поделился тем, как прошли переговоры лидеров двух стран. На них обсуждались важные вопросы, касающиеся реформ на Украине, в том числе реализации антикоррупционной политики.

"Как этот разговор повлияет на переговоры по Донбассу, будем анализировать после того, как получим дополнительную информацию. Очевидно одно — переговорный процесс активизируется. И похоже, что США будут принимать более активную роль в переговорах по Донбассу. А вот в каком формате, мы увидим несколько позже", — написал он в публикации.

Также Фесенко прокомментировал инцидент с украинским кораблём "Донбасс" в Керченском проливе, который случился как раз во время переговоров.

"На самом деле речь идёт о поисково-спасательном судне, которое выполняет в Азовском море свою непосредственную работу, а не военные задачи. Но российская сторона сознательно и провокационно накаляла страсти", — заявил он.

Ранее в Госдуме депутат Алексей Чепа рассказал, какая угроза исходила от украинского судна.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Стало известно, зачем Зеленский хочет ввести военное положение на Украине
Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
В Оренбуржье похищали людей под видом реабилитации от алкоголизма и наркомании
Сбербанк: некоторые клиенты столкнулись со сбоями в приложении
Лоза о стрельбе в МФЦ: "Разве я ввёл масочный режим?"
Несмотря на угрозы и санкции: Белоруссия резко нарастила торговлю с Украиной
"Запах Мюнхена": Эстония оскорбила Байдена и нуждается в порке
Лукашенко предупредил о нарастающем давлении Запада на Белоруссию
Малышева объяснила, когда нужно лечиться антибиотиками
Порошенко стал лидером антирейтинга президентов Украины
Российский политолог Нарочницкая прокомментировала депортацию из Молдавии
Политолог: теперь в переговорах по Донбассу активно будет участвовать США
Популярное
Мир. Новости мира
Билл Гейтс предсказал дату окончания пандемии

Острая фаза коронавирусной пандемии закончится в 2022 году. Так считает американский миллиардер, финансирующий разработку вакцин, Билл Гейтс.

Билл Гейтс предсказал дату окончания пандемии
Юрист Капустин рассказал, как проверить данные диспетчера Галегова
Происшествия
Юрист Капустин рассказал, как проверить данные диспетчера Галегова
Мир. Новости мира
Экс-депутат Госдумы: Путин готовит сюрприз Западу
Шоу-бизнес
У Александра Градского нашли недвижимость в Израиле и на Майорке
Ирина Шлионская Тотальная цифровизация может привести к деменции Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Какие по счёту куранты находятся на Спасской башне Московского Кремля? Дмитрий Соколов Любовь Степушова Поклонская может быть похищена в Кабо-Верде. Вопрос в решимости Киева Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
"Наглая вылазка": в Крыму отреагировали на ЧП с кораблём Украины в Азовском море
Политика. Новости и аналитика
Путин подискутировал с режиссёром Сокуровым об устройстве России
Корабль "Донбасс" уходит из Керченского пролива
Политика. Новости и аналитика
Корабль "Донбасс" уходит из Керченского пролива
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников