Лукашенко заявил о бессмысленности строительства Польшей стены на границе

Планы Польши построить стену на границе с Белоруссией не имеют смысла, заявил президент республики Александр Лукашенко.

В ходе интервью турецкой телерадиокомпании TRT глава республики рассказал, что наличие стены, уже построенной на некоторых участках границы, не мешает мигрантам пересекать её.

"Как признают спецслужбы Польши, больше всего беженцев проникло на тех участках, где построена эта стена. Всего около 25 тыс. человек", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Глава республики предположил, что строительство стены является для Польши поводом для привлечения средств.

"Видимо, у кого-то в Польше среди инициаторов этой стены закончились деньги. Поэтому они за счет этого проекта хотят пополнить свои кошельки", — сказал президент. По его мнению, итоговая стоимость стены составит около 1 млрд долларов.

Лукашенко напомнил, что разрушение Берлинской стены называли на Западе победой европейской демократии и заявляли о недопустимости стен на границах.

"Теперь что, они хотят Евросоюз огородить стеной в пять с половиной метров? Как-то с идеологией и демократией не вяжется. Глупая, бестолковая затея", — подчеркнул президент Белоруссии.

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