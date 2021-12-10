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Япония выделит Белоруссии $500 тысяч на "улучшение гуманитарной ситуации"

Мир

Японские власти приняли решение передать Международной организации по миграции полмиллиона долларов для белорусских беженцев. На эти деньги планируют обеспечить мигрантов продуктами первой необходимости.

Япония выделит Белоруссии 0 тысяч на "улучшение гуманитарной ситуации"

Согласно сообщению МИД Японии, средства было решено выделить в экстренном порядке из-за усложнившейся ситуации на границе Белоруссии и стран Евросоюза.

"Правительство Японии через Международную организацию по миграции (МОМ) будет предоставлять гуманитарную помощь, такую ​​как продукты питания, медицинские услуги, жильё, непродовольственные товары, включая одежду, а также защиту тех, кто желает пересечь границу", — говорится на официальном сайте японского ведомства.

Отмечается, что финансирование планируют провести в рамках гранта.

Ранее Pravda.Ru писала о непрекращающихся попытках штурмовать границу ЕС беженцами. Только за вчерашний день, польские пограничники сообщили о 80 незаконных "вылазках" мигрантов на территорию европейской страны.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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