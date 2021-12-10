Депутат Кива: Украина готовит военную провокацию против РФ — "Спишут голод"

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что Киев, вероятнее всего, уже готовит военную провокацию в отношении России, которую "разыграют" после Нового года.

По мнению депутата, в этом замешан и Запад, чтобы помочь Владимиру Зеленскому "списать" свои политические провалы на войну.

"Всё более становится ясно, что Украина со своими западными партнёрами — США и Великобританией, готовят на конец января военную провокацию с Россией, и здесь они "убивают двух зайцев": для Запада — очередная возможность обвинить Россию и наложить новые санкции — очередная попытка сорвать программу "Северный поток 2", а для украинской власти — списать свои провалы, голод и холод опять на войну", — написал Кива в своём Telegram-канале.

Кроме этого, политик подчеркнул, что цель провокационных действий — истерия вокруг "российской угрозы". По мнению Кива, Россия готова к таким сценариям. А у Зеленского будет шанс "выторговывать в первую очередь свою индульгенцию".

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