Макрон готов начать "мирить" Россию и Украину

Решение проблемы Украины не может быть достигнуто исключительно путём давления на Россию.

Так заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в преддверии вступления Парижа в должность председателя Европейского Совета.

Говоря об украинском кризисе, Макрон заявил, что для Европы важно быть ближе к Киеву, но президент России Владимир Путин владеет "многими ключами к ситуации” на востоке Украины.

Французский лидер намерен "как можно скорее" обсудить ситуацию с украинским коллегой и убедить его в том, что только "нормандский формат переговоров, организованных Францией и Германией, сможет остановить кровопролитие в Донбассе".

Макрон надеется убедить Зеленского и Путина сесть за стол переговоров, чтобы "перезапустить этот формат и политический процесс”.

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