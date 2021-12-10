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Арестович: Украина готова обменять пленных "60 на 60", а Россия "отказалась"

Мир

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев готов обменять российских пленных на задержанных граждан Незалежной с Россией. Однако Москва отказалась.

Арестович: Украина готова обменять пленных "60 на 60", а Россия "отказалась"

По словам Арестовича, это уже не первый раз, когда Киев хочет совершить обмен.

"Мы предложили в очередной раз обменять пленных. Три варианта мы предложили — обменять 13, 24 и 60 человек, если быть точным, то 59 или 58. Также это отвергнуто", — цитирует заявление Арестовича в украинской прессе РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru писала о критике в отношении Киева и его позиции по пленным со стороны ДНР. Так, в самопровозглашённой республике заявили, что администрация специально "тянула кота за хвост" и не предпринимала шаги по "бартеру". По мнению уполномоченной по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, Украина "морозила" процесс и не шла на контакт. 

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"Обмен пленными между РФ и Украиной был ОШИБКОЙ" – Леонид Крутаков
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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