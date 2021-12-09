В МИД РФ не исключили повторения "карибского кризиса"

Заместитель руководителя МИД России Сергей Рябков заявил, что "карибский кризис" может случиться вновь. Такое событие политик назвал "провалом дипломатии".

По словам дипломата, если зарубежные коллеги так и не поймут российскую сторону, ситуация неожиданно может оказаться в рамках холодной войны и "карибского кризиса". Подобный исход событий вполне возможен, подчеркнул политик.

"Это будет вообще провал дипломатии, но время ещё есть попробовать договориться на здравой основе", — заключил Рябков, слова которого цитирует РИА Новости.

"Карибский кризис" возник в октябре 1962 года. В это время случился пик напряжения военно-политического противостояния Советского Союза и Соединённых Штатов. Тогда мир оказался на грани ядерной войны. Власти СССР тайно перебросили на Кубу часть военной мощи государства. В США "карибский кризис" называют "кубинским ракетным кризисом", а жители острова говорят об этом периоде как об "октябрьском кризисе".

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