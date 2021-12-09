Заместитель руководителя МИД России Сергей Рябков заявил, что "карибский кризис" может случиться вновь. Такое событие политик назвал "провалом дипломатии".
По словам дипломата, если зарубежные коллеги так и не поймут российскую сторону, ситуация неожиданно может оказаться в рамках холодной войны и "карибского кризиса". Подобный исход событий вполне возможен, подчеркнул политик.
"Это будет вообще провал дипломатии, но время ещё есть попробовать договориться на здравой основе", — заключил Рябков, слова которого цитирует РИА Новости.
"Карибский кризис" возник в октябре 1962 года. В это время случился пик напряжения военно-политического противостояния Советского Союза и Соединённых Штатов. Тогда мир оказался на грани ядерной войны. Власти СССР тайно перебросили на Кубу часть военной мощи государства. В США "карибский кризис" называют "кубинским ракетным кризисом", а жители острова говорят об этом периоде как об "октябрьском кризисе".
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