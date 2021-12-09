Экс-посол США в Германии Гренелл: Путин "прочитал" Байдена

Бывший посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что президент России Владимир Путин умеет "читать" американского лидера Джо Байдена.

"Путин знает, кто он такой. <…> Он прекрасно понимает, что Байден не ставит Америку на первое место и стремится к сотрудничеству с европейцами", — сказал дипломат в эфире Newsmax. Его цитирует РИА Новости.

Гренелл считает, что у президента РФ появилось преимущество после того, как он узнал, что Байден хочет "понравиться абсолютно всем в мире".

Во вторник, 7 декабря, состоялась беседа лидеров России и США. Путин и Байден общались два часа в формате видеосвязи. Встреча проходила в закрытом режиме. По данным Белого дома, американский президент выразил глубокую озабоченность по поводу обострения ситуации на Украине. Байден дал Путину понять, что Вашингтон и Брюссель ответят коллективными экономическими санкциями в случае военной эскалации со стороны РФ.

Путин, в свою очередь, обозначил "красные линии": НАТО должно остановить своё продвижение на восток и не размещать на Украине наступательное вооружение.

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