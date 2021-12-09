В США осудили сенатора США Уикера за слова о ядерном ударе по России

Бывший член Палаты представителей США от округа Гавайи Тулси Габбард заявила, что только нездоровому человеку может прийти в голову идея начать ядерную войну с Россией из-за Украины.

"Любой, кто предлагает или просто рассматривает такую возможность, должен быть сумасшедшим, социопатом или садистом", — сказала экс-конгрессмен в в эфире телеканала Fox News. Её цитирует РИА Новости.

Она отметила, что неоконсерваторы из обеих партий способствуют глобальной нестабильности, когда высказывают опасные идеи против РФ и президента России Владимира Путина.

По словам Габбард, США пытаются подтолкнуть к войне те же политики, которые втянули страну в вооружённые конфликты в Ираке, Ливии и Сирии. Бывший конгрессмен предупредила, что ядерная война с Россией обернётся уничтожением не только американцев, но и украинцев, за демократию которых борется Вашингтон.

Ранее в посольстве РФ в США назвали необдуманным предложение американского сенатора-республиканца Роджера Уикера рассмотреть возможность превентивного ядерного удара по России в случае её нападения на Украину.

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