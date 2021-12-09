Украинский Кабинет министров предложил ужесточить ответственность за публичное отрицание вооружённой агрессии РФ против Киева. Также власти предусмотрели наказание за попытки легализовать аннексию Крыма.
Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, данная инициатива относится к области национальной безопасности страны. Всего сформулировали два законопроекта, отметил политик.
"Они (законопроекты. — Прим. ред.) предусматривают изменения в административный кодекс относительно ответственности за публичное отрицание агрессии РФ против Украины, попытки легитимизировать оккупацию наших территорий", — написал премьер-министр в своём Telegram-канале.
Вместе с этим премьер-министр подчеркнул, что санкции относятся к политическим деятелям. Верховная Рада точно одобрит подобные штрафы, добавил Шмыгаль. За первое преступление злоумышленник заплатит от 17 до 34 тысяч гривен, за второе — от 34 до 51 тысячи гривен.
Публичным возражением украинские власти назвали открытое обращение, исходя из которого Крым и ЛДНР кажутся российскими или самостоятельными регионами. Также в это понятие отнесли отрицание оккупации полуострова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время послания Верховной Раде заявил, что главная цель и философия страны — возвращение под контроль Киева Крымского полуострова.
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