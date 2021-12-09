На Украине могут ввести штрафы за отрицание вооружённой российской агрессии

Украинский Кабинет министров предложил ужесточить ответственность за публичное отрицание вооружённой агрессии РФ против Киева. Также власти предусмотрели наказание за попытки легализовать аннексию Крыма.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, данная инициатива относится к области национальной безопасности страны. Всего сформулировали два законопроекта, отметил политик.

"Они (законопроекты. — Прим. ред.) предусматривают изменения в административный кодекс относительно ответственности за публичное отрицание агрессии РФ против Украины, попытки легитимизировать оккупацию наших территорий", — написал премьер-министр в своём Telegram-канале.

Вместе с этим премьер-министр подчеркнул, что санкции относятся к политическим деятелям. Верховная Рада точно одобрит подобные штрафы, добавил Шмыгаль. За первое преступление злоумышленник заплатит от 17 до 34 тысяч гривен, за второе — от 34 до 51 тысячи гривен.

Публичным возражением украинские власти назвали открытое обращение, исходя из которого Крым и ЛДНР кажутся российскими или самостоятельными регионами. Также в это понятие отнесли отрицание оккупации полуострова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время послания Верховной Раде заявил, что главная цель и философия страны — возвращение под контроль Киева Крымского полуострова.

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