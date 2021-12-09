Журналист в США: Байден — это только «пешка», он слаб, и им управляют

Нынешнего президента США Джо Байдена назвали "пешкой" в чужой игре. Американский журналист и телеведущий Такер Карлсон заявил, что сейчас американский лидер слаб и впал в отчаяние, и нет гарантий того, что он не развяжет войну с Россией, особенно если его подтолкнут к этому.

По его мнению, ближайшие помощники Байдена вполне могут подливать масло в огонь и заставлять президента принимать радикальные решения. Карлсон также объяснил, почему американским президентом в настоящий момент можно легко управлять.

"Он непопулярен, не обладает необходимой компетенцией и находится в отчаянии. Сейчас Байден слаб, как никто другой", — передаёт РИА Новости его слова.

Журналист также добавил, что нельзя верить американским представителям власти, которые кричат о своём желании спасти Украину и под этим предлогом размещают всё больше военных сил на чужой территории.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о "нападении" России на Украину, предварительно назвав его провокационным. Он обратил внимание на то, что РФ во внешней политике действует в мирных целях, однако всегда готова отстоять безопасность своих территорий.

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