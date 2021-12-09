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Шушкевич обвинил Лукашенко в предательстве идеи Беловежских соглашений

Мир

Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич спустя 30 лет после того, как поставил свою подпись под документом, уничтожившим СССР, уверен, что это было "единственно верное решение", а СНГ мог бы стать "шедевром легитимной дипломатии конца второго тысячелетия".

Шушкевич обвинил Лукашенко в предательстве идеи Беловежских соглашений

Но, как это часто бывает, что-то пошло не так. По его словам, Белоруссия не пошла по демократическому пути потому, что "власть захватили люди, для которых она стала наркотиком".

"Они умеют только нагло править, а не управлять. Первый раз Лукашенко был избран законно, потом он сохранял свою власть, нарушая все принципы демократии", — заявил Шушкевич в интервью немецкому изданию DW.

Говоря о сегодняшней ситуации в своей родной стране, бывший политик на чёрные краски не скупился:

"Сегодня мы имеем государственный терроризм, силовые структуры правят страной и борются с собственным народом, блага распределяются одним человеком и его подчиненными, люди живут по старым советским порядкам. Государство наводит страх и прекращает любые демократические проявления. Протест считается шпионажем, действием зарубежных организаций…"

По его словам, Александр Лукашенко "сдал белорусскую независимость, определенную Беловежскими соглашениями":

"Он делает всё, что хочет Путин. Белоруссия сегодня фактически является фрагментом России, без её финансовой поддержки Лукашенко не устоял бы".

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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