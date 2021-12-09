Жаркая дискуссия "по бюджету" между министром внутренних дел Турции и оппозиционным депутатом парламента закончилась потасовкой между несколькими законодателями.
На видео, опубликованном в социальных сетях турецкими СМИ, видно, как толпа депутатов бьётся на кулаках прямо посреди зала заседаний — настолько сильно накалились эмоции во время обсуждения бюджета на 2022 год.
Как сообщается, поводом для разногласий стали деньги, выделенные Министерству внутренних дел.
Во время переговоров член крупной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Эркан Айдын спросил министра внутренних дел Сулеймана Сойлу о его предполагаемых связях с турецким бизнесменом, в настоящее время арестованным в Австрии по обвинениям, выдвинутым как Турцией, так и США, которые включают взяточничество и мошенничество.
Этот вопрос вызвал гнев министра, и он назвал депутата лжецом и мошенником. И, как говорится, понеслось.
Словесная баталия переросла в кулачный бой между депутатами НРП и представителями "Партии справедливости и развития" (ПСР) президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Стоит напомнить, что это не первый подобный инцидент, поскольку турецкий парламент часто становится ареной для драк между законодателями:
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