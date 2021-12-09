Турецкий парламент не смог сформировать бюджет страны — все передрались

Жаркая дискуссия "по бюджету" между министром внутренних дел Турции и оппозиционным депутатом парламента закончилась потасовкой между несколькими законодателями.

На видео, опубликованном в социальных сетях турецкими СМИ, видно, как толпа депутатов бьётся на кулаках прямо посреди зала заседаний — настолько сильно накалились эмоции во время обсуждения бюджета на 2022 год.

Как сообщается, поводом для разногласий стали деньги, выделенные Министерству внутренних дел.

Во время переговоров член крупной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Эркан Айдын спросил министра внутренних дел Сулеймана Сойлу о его предполагаемых связях с турецким бизнесменом, в настоящее время арестованным в Австрии по обвинениям, выдвинутым как Турцией, так и США, которые включают взяточничество и мошенничество.

Этот вопрос вызвал гнев министра, и он назвал депутата лжецом и мошенником. И, как говорится, понеслось.

Словесная баталия переросла в кулачный бой между депутатами НРП и представителями "Партии справедливости и развития" (ПСР) президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Стоит напомнить, что это не первый подобный инцидент, поскольку турецкий парламент часто становится ареной для драк между законодателями:

в ноябре два депутата сошлись врукопашную во время парламентской сессии из-за личных оскорблений — оба оппонента назвали друг друга "террористами”;

в марте поводом для кулачного боя стала критика оппозиционного депутата в адрес Эрдогана;

в 2017 году при обсуждении бюджета дрались несколько дней подряд.