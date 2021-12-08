Билл Гейтс предсказал дату окончания пандемии

Острая фаза коронавирусной пандемии закончится в 2022 году. Так считает американский миллиардер, финансирующий разработку вакцин, основатель Microsoft Билл Гейтс.

Почему — он рассказал в своем блоге GatesNotes, выразив надежду, что ещё "через пару лет людям придется задумываться о вирусе только тогда, когда они будут получать единую вакцину от COVID и гриппа каждую осень".

Гейтс также считает, что в пандемии, бушующей на планете, были и "свои плюсы", например

"… прогресс, которого мы добились в области вакцин, замечателен. Мир никогда не производил и не распространял вакцину от болезни быстрее, чем это произошло с COVID-19. Тот факт, что у нас была одна-не говоря уже о нескольких! -вакцина в течение первого года пандемии, является чудом. Этот успех-дань уважения тому, сколько кандидатов было на рассмотрении в мире. Разработка вакцины зависит от небольшого везения, и мы подстраховались, попробовав так много разных подходов".

К слову, если для кого уходящий год и был удачным, так это для самого Билла Гейтса: его личный капитал увеличился до $137 млрд.

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