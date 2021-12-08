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Захарова заявили о ноте протеста посольству США с предупреждением о последствиях

Мир

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ряд инцидентов, произошедших над открытыми водами Чёрного моря.

Захарова заявили о ноте протеста посольству США с предупреждением о последствиях

Так, она напомнила, что 3 декабря в небе был зафиксирован полёт самолета-разведчика ВВС США. Отмечается, что он пересёк установленный для гражданских воздушных судов маршрут движения, при этом экипаж не отвечал на запросы российских диспетчеров.

Также она ссылается на еще один случай — 6 октября также был зафиксирован не выходивший на связь неопознанный летательный аппарат.

Для того чтобы избежать столкновения, диспетчеры Ростовского регионального центра организации воздушного движения экстренно изменили маршрут полета российского авиаперевозчика. Помимо этого, Захарова приводит ещё ряд подобных инцидентов на официальном сайте министерства иностранных дел России.

Захарова отметила, что в последнее время военная активность США и стран-членов НАТО вблизи границ России заметно набрала обороты.

"От попыток проверить на прочность систему охраны наших рубежей американские военные и их натовские союзники перешли к провокациям против гражданских самолетов, что ставит под угрозу безопасность воздушного пространства и человеческие жизни", — написала официальный представитель МИД РФ.

Она добавила, что в связи с этими посольство США в Москве получило ноту протеста с предупреждением об опасных последствиях. Захарова также призывает к предметному диалогу США и НАТО по гарантиям безопасности.

"В противном случае для предотвращения и устранения возникающих угроз будут задействованы все имеющиеся в нашем распоряжении средства", — подытожила она.

Ранее Мария Захарова прокомментировала сообщение телеканала CNN о том, что в США хотят эвакуировать своих граждан из Украины из-за российской угрозы.

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