Путин назвал последствия вступления Украины в альянс НАТО

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции объяснил, почему российских властей волнует возможное вступление Украины в блок "НАТО".

"За этим (принятием Киева в альянс. — Прим. ред.), безусловно, последует размещение соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия", — заявил Путин, слова которого передаёт РИА Новости.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что НАТО "подминает Украину под себя". Такое поведение альянса пресс-секретарь российского лидера назвал "красной линией". Как подчеркнул Песков, Москва принимает меры, поскольку "ползучая угроза" двигается к границам РФ. Вместе с этим он отметил, что наша страна действует на своей территории.

"Это не наши солдаты приехали куда-то в Латинскую Америку, это американские солдаты приезжают сюда", — заключил представитель Кремля.

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