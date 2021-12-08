Экс-зампред Госдумы, доктор юридических наук, профессор Сергей Бабурин прокомментировал продление Европейским союзом санкций за "серьёзные нарушения прав человека". Теперь ограничительные меры действует до 8 декабря следующего года.
Уточняется, что в санкционном списке есть и граждане России, у которых есть замороженные активы и экономические ресурсы в Европе.
"Ну что ж, если мы сами напросились в Европейский союз и все его институты, вот и давайте получать сполна всё, что пропишут нам еврочиновники. Взять тот же Европейский суд по правам человека, который всегда был ангажирован против нашей страны", — сказал эксперт argumenti. ru.
Также он добавил, что сама европейская цивилизация идёт к своей гибели, поскольку там возобладала истинная евротолерантность.
Например, Бабурин напомнил, что в Европе вместо "матери" и "отца" у ребёнка — родитель № 1 и родитель № 2. Кроме того, он раскритиковал, что там на законодательном уровне разрешены однополые браки.
Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что новый пакет санкций может помочь повлиять на политику Москвы в отношении Украины.
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