Путин сказал премьеру Греции о готовности нарастить поставки газа

Во время переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом президент России Владимир Путин заявил, что страна выполняет все обязательства по энергопоставкам.

Российский лидер добавил, что Россия обеспечивает более 40% потребностей Греции в природном газе. При этом он отметил, что поставки осуществляются в том числе по новому трубопроводу "Турецкий поток".

"В текущем году увеличили наш экспорт более чем на 12% — до 3 миллиардов кубометров. Россия всегда добросовестно и в полном объеме выполняет свои контрактные обязательства как перед греческими, так и перед другими европейскими партнерами и потребителями", — цитирует президента РИА Новости.

Кроме того, Путин дал гарантии по дальнейшим бесперебойным поставкам. Также российский лидер сказал о готовности наращивать взаимовыгодное сотрудничество в данной сфере.

Ранее Белый дом опубликовал отчёт после беседы президентов США и России Джозефа Байдена и Владимира Путина, которые общались два часа в формате видеосвязи. Встреча проходила в закрытом режиме.

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