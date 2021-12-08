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Британцы назвали Байдена "полным посмешищем и лающем чихуахуа"

Мир

Читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали новость о переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Британцы назвали Байдена "полным посмешищем и лающем чихуахуа"

Пользователь с ником Dlra21 выразил уверенность, что Путин смеялся во время беседы.

"Байден — полное посмешище, он похож на лающего чихуахуа, кто может воспринимать его всерьез?" — отметил читатель.

Читатель nearlysixty пошутил, что Байден мог спать на протяжении всего разговора с Путиным.

Комментатор Giselle the angel назвал Путина "боссом мировых лидеров".

Юзер letsfly объяснил, что президент России обозначил "две красные линии": Украине нельзя начинать войну в Донбассе и вступать в НАТО. Пользователь отметил, что в данной ситуации агрессор не РФ, а США, поскольку они держат под контролем Североатлантический альянс и Украину. Будет война или нет — всё зависит от действий Вашингтона, подчеркнул letsfly.

По словам ronald smith 123, Путин — единственный здравомыслящий политик из "кучки идиотов, хохмачей, дряхлых стариков и шутов".

Ещё один читатель Daily Mail призвал отказаться от призывов к войне, поскольку на самом деле никто не готов пожертвовать своими детьми ради Украины.

Во вторник, 7 декабря состоялась беседа между президентами РФ и России. Они общались два часа в формате видеосвязи. По данным Белого дома, Джо Байден выразил глубокую озабоченность по поводу обострения ситуации на Украине и дал Путину понять, что Вашингтон и Брюссель ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации со стороны РФ.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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