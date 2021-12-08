Жириновский заявил, что Путин и Байден обсудили силовой ответ РФ на угрозы Киева

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал виртуальную встречу российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена. По словам депутата, переговоры руководителей государств — это всегда важно.

По мнению Жириновского, ключевой темой беседы президентов стала международная безопасность. Подобные вопросы необходимо обговаривать лично, поскольку чиновники способны плохо донести позицию лидеров, пояснил парламентарий.

"Мы не можем знать точные формулировки, но я считаю, что были выставлены условия: если со стороны Украины будет явная угроза России, то мы будем иметь право принять меры для нейтрализации этих угроз", — добавил Жириновский, слова которого привели в его Telegram-канале.

При этом депутат подчеркнул, что Москва не хочет войны или присоединения территорий. Власти должны защищать граждан России, объяснил политик. Он также отметил: санкции против нашей страны лишь "нагнетают" ситуацию.

Ранее во вторник, седьмого декабря, состоялся разговор Путина и Байдена в формате видеоконференции. Pravda.Ru писала, что в результате беседы стало ясно:

российско-немецкий проект "Северный поток-2" нельзя остановить;

угрозы антироссийских санкций остались на уровне аналитиков и политологов;

США и РФ выступают за мир и готовы продолжить усилия по его обеспечению;

есть направление для будущего диалога.

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