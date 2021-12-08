Развёртывание Украиной войск у белорусской границы создаёт угрозу возникновения локального конфликта, считает госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.
По его словам украинские власти устроили учения под предлогом противодействия незаконной миграции и развернули у границы группировку военнослужащих с тяжёлым вооружением и привлечением авиации.
"Это может привести к локальному конфликту", — цитирует Вольфовича ТАСС.
Госсекретарь Совбеза напомнил о том, что недавно боевой вертолёт ВСУ нарушил белорусскую границу.
"Что это было с точки зрения оценки военной составляющей — провокация, неумелое выполнение действий, необученность пилотов или просто разгильдяйство?", — заявил Вольфович, подчеркнув недопустимость выражения "удальства" таким способом.
По словам представителя Совбеза, Белоруссия не давала поводов для подобных действий. Он добавил, что в сложившейся ситуации белорусские власти будет не в чем упрекнуть, если они в качестве зеркальных мер тоже решат провести учения у границы.
"Конечно, такого бы не хотелось", — подчеркнул Вольфович.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Пандемия среди людей заканчивается, коронавирус может найти нового "хозяина", заявил иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.