В Минске предупредили о риске конфликта из-за размещения Киевом сил на границе

Развёртывание Украиной войск у белорусской границы создаёт угрозу возникновения локального конфликта, считает госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.

По его словам украинские власти устроили учения под предлогом противодействия незаконной миграции и развернули у границы группировку военнослужащих с тяжёлым вооружением и привлечением авиации.

"Это может привести к локальному конфликту", — цитирует Вольфовича ТАСС.

Госсекретарь Совбеза напомнил о том, что недавно боевой вертолёт ВСУ нарушил белорусскую границу.

"Что это было с точки зрения оценки военной составляющей — провокация, неумелое выполнение действий, необученность пилотов или просто разгильдяйство?", — заявил Вольфович, подчеркнув недопустимость выражения "удальства" таким способом.

По словам представителя Совбеза, Белоруссия не давала поводов для подобных действий. Он добавил, что в сложившейся ситуации белорусские власти будет не в чем упрекнуть, если они в качестве зеркальных мер тоже решат провести учения у границы.

"Конечно, такого бы не хотелось", — подчеркнул Вольфович.

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