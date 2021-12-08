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Уроженка СССР отказалась от должности в Министерстве финансов США

Мир

Уроженка СССР Сауле Омарова отказалась от должности главы управления валютного контроля в Министерстве финансов США.

Как пишут "Аргументы недели", причина этого — нападки на неё из-за её советского прошлого.

Ранее на эту должность Омарову рекомендовал президент США Джо Байден. Но финансисты и политики отнеслись к кандидатуре скептически.

На слушаниях в банковском комитете сената Конгресса США, республиканец Джон Кеннеди поинтересовался у Омаровой, как к ней обращаться: "профессор или товарищ". Также её обвинили в желании национализировать банковский сектор США.

"Сауле привнесла бы ценное понимание и перспективу в нашу важную работу от имени американского народа. Но, к сожалению, с самого начала своего выдвижения Сауле подвергалась неуместным личным нападкам, которые выходили далеко за рамки дозволенного", — говорится в заявлении Байдена.

По словам президента США, он принял просьбу Сауле Омаровой снять её кандидатуру с выдвижения на должность регулятора банков.

Сауле Омарова родилась в Казахстане. Сейчас она профессор банковского права Корнельского университета, специалист в области регулирования финансовых институтов, банковском праве, международных и корпоративных финансах.

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Автор: Олеся Киреева, Куратор: Любовь Степушова
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