Эрдоган снова предложил стать посредником между Россией и Украиной

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган снова предложил себя в роли посредника для урегулирования отношений между Россией и Украиной. Он предложил сторонам выбрать для этого любой удобный им формат.

Эрдоган сообщил, что Турция внимательно наблюдает за происходящим на Украине и в соседних странах.

"Мы хотим, чтобы напряжённость не усиливалась, и в регионе сохранялась стабильность. Турция готова оказать поддержку, чтобы снизить напряжённость между Россией и Украиной, которая в последние недели обострилась, и наладить канал диалога. С согласия обеих сторон мы можем предложить содействие, посредничество или поддержку в любом формате. Конечно, мы без колебаний готовы делать всё, что в наших силах, ради мира в этом районе", — сообщил представителям прессы турецкий лидер в самолёте на пути из Катара. Об этом пишет РИА Новости.

Президент Турции уже не впервые предлагает свои услуги в качестве "голубя мира" между этими странами. Украинская сторона одобрительно встретила предложение Турции быть посредником в российско-украинских отношениях, когда оно звучало ранее.

Российская сторона в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова выразила готовность обсудить этот вопрос с Турцией, несмотря на то, что ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия не является участницей конфликта на Украине.

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