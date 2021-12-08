Литва отключится от электроэнергии России в 2025 году

Электроэнергетическая система Прибалтики отключится от России к 2025 году. Как пишет Delfi, об этом сообщил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

По его словам, 4 декабря литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid успешно подсоединился к польскому оператору и синхронно работал с европейской системой.

"Можно сказать, что в воскресенье три страны Балтии проснулись в большей безопасности, чем в субботу вечером, когда ложились спать", — сказал исполнительный директор Litgrid Рокас Масюлис.

Сейчас страна получает электричество по БРЭЛЛ. Это электрическое кольцо, в него входят Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва.

Выйти из кольца страны решили в 2019 году. Первый раз они отказались от российского электричества в апреле 2021 года, они остановили закупки на 2 дня.

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