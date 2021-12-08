В ООН после телемоста Путина и Байдена призвали к миру на Украине

В ООН после переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена ещё раз напомнили о необходимости разрешения конфликтной ситуации внутри Украины мирным путём, руководствуясь Минскими соглашениями.

Международная организация оценила важность прошедших переговоров между лидерами двух стран, в повестку которых, разумеется, был включён вопрос растущего напряжения вокруг Украины. ООН обратилась ко всем сторонам конфликта уже после телемоста Путина и Байдена с призывом продолжать диалог и прийти к мирному урегулированию за счёт выполнения Минских соглашений.

"В этом контексте мы призываем все соответствующие стороны придерживаться разрешения разногласий посредством диалога на всех уровнях, деэскалации напряжённости и сохранения регионального мира", — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы ООН.

Ранее Василий Корчмарь, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке МИД России, заявил о том, что после переговоров Путина и Байдена Донбасс может повторить сценарий Нагорного Карабаха.

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