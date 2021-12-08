В Казахстане отменили обязательное дублирование рекламы на русский язык

Депутаты мажилиса нижней палаты парламента Казахстана приняли поправки в закон "О рекламе". Теперь, в материалах не обязательно дублировать информацию на русском языке.

Так, согласно информации, теперь на баннерах, телерекламе и прочих визуальных площадках, реклама о какой-либо продукции может быть только на государственном языке.

Что же касается перевода на русский, то теперь это можно делать "по желанию", пишет РИА Новости.

Документ отправят на подпись президента Касыма-Жомарт Токаева.

Ранее казахстанские депутаты внесли сразу несколько предложений по "изложению традиционных исторически-сложившихся казахских названий административно-территориальных единиц, населённых пунктов, а также других географических объектов, бланков и вывесок на казахском языке".

Особое возмущение среди населения вызвало переименование городов. Так, согласно последнему решению сената, Уральск будет Оралом, Лебяжье — Аққулы, а Павлодар — вероятно, Сарыаркой.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.