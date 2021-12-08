Белорусский сенатор назвал мигрантов "инструментом давления" Запада на Минск

Мигранты на белорусско-польской границе стали для Запада инструментом давления на Минск, заявил член Совета Республики Олег Дьяченко.

"Беженцы являются инструментом коллективного Запада для оказания давления на Беларусь, на её миролюбивую политику и стабильно развивающуюся экономику", — цитирует парламентария БелТА.

По словам сенатора, миграционный кризис на границе создан искусственно. Дьяченко назвал его спланированной западными спецслужбами диверсией.

Положение мигрантов, находящихся уже около месяца на белорусской границе в надежде прорваться в ЕС, парламентарий счёл трагическим.

"Уже месяц на западных рубежах нашей Родины разворачивается трагедия нескольких тысяч беженцев… Люди были беспринципно и безответственно остановлены польско-прибалтийскими милитаристами", — заявил Дьяченко.

Ранее в Польше заявили, что в Белоруссии находятся около семи тысяч мигрантов.

По информации ТАСС, с начала миграционного кризиса польскими пограничниками предотвращено около 40 тысяч попыток нелегально перейти границу с белорусской территории.

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