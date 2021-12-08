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От оправдания нацизма на Украине перешли к открытому восхищению УПА*

Мир

На Украине не стихает вакханалия, устроенная желающими переписать историю Второй мировой войны. Но теперь маразм, действительно, зашкалил.

От оправдания нацизма на Украине перешли к открытому восхищению УПА*

Нардеп от президентской партии "Слуга народа" Егор Чернев, открыто выразил восхищение деятельностью Украинской повстанческой армии* и заявил, что убитые членами организации советские люди были "коллаборантами".

На всякий случай напомним, что термин "коллаборационизм" означает "осознанное, добровольное, умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству".

Мнение своё нардеп озвучил в эфире телеканала ICTV.

"Напомню, что за десять лет существования УПА* было уничтожено российских оккупантов и коллаборантов более 30 тысяч. И это исключительно силами маленькой УПА*", — подчеркнул соратник украинского лидера.

* организация, запрещённая в России

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Европу придумали нацисты
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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