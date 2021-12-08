От оправдания нацизма на Украине перешли к открытому восхищению УПА*

На Украине не стихает вакханалия, устроенная желающими переписать историю Второй мировой войны. Но теперь маразм, действительно, зашкалил.

Нардеп от президентской партии "Слуга народа" Егор Чернев, открыто выразил восхищение деятельностью Украинской повстанческой армии* и заявил, что убитые членами организации советские люди были "коллаборантами".

На всякий случай напомним, что термин "коллаборационизм" означает "осознанное, добровольное, умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству".

Мнение своё нардеп озвучил в эфире телеканала ICTV.

"Напомню, что за десять лет существования УПА* было уничтожено российских оккупантов и коллаборантов более 30 тысяч. И это исключительно силами маленькой УПА*", — подчеркнул соратник украинского лидера.

* организация, запрещённая в России

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.