Генсек ООН ушёл на карантин после контакта с заражённым COVID-19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш был вынужден уйти на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим коронавирусом. По сообщению заместителя официального представителя генсека Фархана Хака, пока никаких симптомов у Гутерреша нет.

Первый ПЦР-тест показал отрицательный результат, однако генсек решил "перестраховаться" и самоизолироваться.

"Подтверждаем, что генеральный секретарь контактировал с лицом, у которого был выявлен COVID-19. У него нет никаких симптомов, и первоначальный тест дал отрицательный результат. В целях предосторожности он отменил все свои контакты и будет работать из дома до тех пор, пока не сдаст тест в четверг, 9 декабря", — цитирует Хака РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru писала о нововведениях в отношении самоизоляции в России после контакта с заболевшими коронавирусом. Так, привитым гражданам разрешили не уходить на карантин в случае, если "встреча" с заражёнными произошла в течение полугода.

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