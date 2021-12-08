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Белый дом "сдал" Байдена: президент США говорил с Путиным не один

Мир

Согласно опубликованным Белым домом фотографиям, сделанным во время виртуальной встречи президентов США и России, Джо Байден по каким-то причинам не решился вести разговор тет-а-тет.

Судя по снимку, "группу поддержки" он усадил рядом с собой внушительную.

Напомним, Путин и Байден разговаривали во вторник чуть более двух часов, обсуждая Украину, санкции, ядерное оружие и другие темы. Ожидалось, что два лидера будут говорить по видеосвязи один на один.

Как сообщил в прямом репортаже из Кремля корреспондент телеканала "Россия 1" Владимир Путин попросил даже своего переводчика сесть в отдельной комнате, чтобы придерживаться " строго формата один на один”.

У Байдена же была компания.

На фотографии Белого дома присутствует не только переводчик, но и госсекретарь Энтони Блинкен, советник по национальной безопасности Джейк Салливан и старший директор СНБ по России Эрик Грин, сидящие в Ситуационной комнате рядом с президентом.

 

Напротив каждого из них был экран, передающий изображение Владимира Путина "на другом конце провода".

После разговора с российским лидером Байден должен был связаться с главами Великобритании, Франции, Германии и Италии, чтобы проинформировать их о состоявшемся разговоре.

А уже завтра, по словам Салливана, он поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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