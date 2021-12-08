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Толерантность на грани фола: детскую классику обвиняют в расизме и сексизме

Мир

В Австралии провели литературоведческую экспертизу популярных детских книг, по мотивам которых были сняты диснеевские мультики, и пришли к выводу, что почти все их "следует убрать с полок", поскольку они "устарели”, "сексистские”, "расистские” и написаны с точки зрения "белого мужчины”.

Толерантность на грани фола: детскую классику обвиняют в расизме и сексизме

"Мир, представленный в детских книгах, отражает преимущественно героев и персонажей среднего класса, гетеросексуалов, мужчин, — говорится в докладе докторов Хелен Адам и Лори Харпер из Университета Эдит Коуэн в Западной Австралии. — К сожалению, данные за последние 30 лет свидетельствуют о давней проблеме гендерного представительства в детских книгах. Представление детей и семей вне традиционных гетеронормативных представлений чаще всего отсутствует в детских книгах" (цитата DailyMail)

Как уточняет издание, "90% книг, которые родители читают своим детям,  пропагандировали традиционные, бинарные и стереотипные взгляды на пол и гендерные роли.”

Так, например, в книгах Джина Сиона, написанных ещё в 1950-х годах, "количество персонажей мужского пола превышало число женщин в пропорции 3:1" и "изображены в них нуклеарные семьи с матерью-домохозяйкой и отцом-бизнесменом", а "представители расовых меньшинств в них стереотипны или экзотичны и часто в показаны в подчиненных ролях белым персонажам”.

А диснеевская Белоснежка, по мнению авторов исследования, "подстрекает к расизму и гендерным стереотипам, поскольку героиня там — яркий пример зависимой женщины”.

Исследователи порекомендовали заменить "устаревшую” классику "более инклюзивными” книгами, написанными за последние 20-30 лет.

Однако, общественность только покрутила пальцем у виска и назвала их "сумасшедшими психами".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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