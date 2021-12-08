Украинец и четверо сирийцев идут под суд за контрабанду людей в Польше

Украинский "курьер" и четверо мигрантов-сирийцев, предстанут перед судом в Польше. Это будет первый судебный процесс по делу о "контрабанде мигрантов из Белоруссии".

"Гражданин Украины Артур С. обвиняется в том, что на своём автомобиле ввёз в Польшу сирийцев. Они вместе направлялись к западной границе страны, чтобы попасть в ЕС. Артуру С. предъявлено обвинение в контрабанде и в том, что он, действуя совместно и согласованно с другими, пока неустановленными лицами, в целях получения материальной выгоды организовал незаконное пересечение границы Польши с территории Белоруссии, по крайней мере, четырём гражданам Сирии", — рассказал пресс-секретарь управления прокуратуры Варшавы.

Об этом сообщило варшавское издание "Речь Посполитая". Всего, по данным газеты, в стране сейчас арестованы и ждут суда более 400 беженцев, сумевших незаконно пересечь границу.

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Нелегальные мигранты, которые смогли (неважно — как) пересечь границу и оказались в Польше, должны там и оставаться. Их нельзя высылать или любым иным способом выдворять из страны.

Таков вердикт ЕСПЧ, рассмотревшего жалобы 198 беженцев.

"В большинстве случаев заявители утверждают, что находятся на территории Польши якобы с целью получения международной защиты… Они утверждают, что их жизни будет угрожать опасность, если их отправят обратно в Белоруссию, а в некоторых случаях впоследствии в страны их происхождения, — говорится в постановлении ЕСПЧ. — … заявители не должны быть высланы из Польши, если они действительно находились на польской территории”.

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