Белый дом: в США по-прежнему не считают, что Россия решила напасть на Украину

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в стране по-прежнему не считают, что Россия решила напасть на Украину.

"Мы всё ещё не считаем, что президент Путин принял решение", — цитируют представителя Белого дома РИА Новости.

При этом Салливан добавил, что во время виртуальных переговоров двух лидеров президент США Джо Байден изложил коллеге Владимиру Путину все возможные "последствия" в случае вторжения России на Украину.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение телеканала CNN о том, что в США хотят эвакуировать своих граждан из Украины из-за российской угрозы.

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