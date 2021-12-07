EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Макрон выразил надежду на снижение напряжённости между РФ и Западом
Путин и Байден вели переговоры один на один
Захарова: фантазии о "российской агрессии" доходят до уровня припадка
В США опровергли план об отправке военных на Украину для войны с РФ
Экс-посол США: нужны каскадные санкции против России
В оборонный бюджет США не вошли санкции против "Северного потока-2"
В США зафиксирован сбой в работе Amazon
Переговоры Путина и Байдена продлились два часа
США потребуют от ФРГ отказаться от СП-2 в случае эскалации на Украине

Путин и Байден ждут успеха от переговоров по иранской ядерной программе

Мир

Российский президент Владимир Путин и американский лидер Джо Байден обсудили вопрос об ядерной программе в ходе виртуальных переговоров, сообщает официальный сайт Кремля

Так, лидеры двух стран рассмотрели Совместный план действий по иранской ядерной программе. При этом Путин сделал акцент на важности полноценного выполнения всех договорённостей. Кроме того, президенты России и США выразили надежду, что переговоры, которые были возобновлены в ноября этого года в Вене, всё же позволят всем участникам найти оптимальное решение.

Ранее российский лидер Владимир Путин в разговоре с коллегой из США Джо Байденом попросил не перекладывать всю ответственность по ситуации на Украине на плечи России. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

США vs Иран: договариваться или давить?
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Путин и Байден ждут успеха от переговоров по иранской ядерной программе
Во время встречи с Байденом Путин указал на угрозы НАТО в адрес Украины
Путин и Байден обсудили работу диппредставительств
Путин и Байден обсудили кризис на Украине
Первые результаты встречи Путин-Байден: война откладывается
Макрон выразил надежду на снижение напряжённости между РФ и Западом
В США призвали "устроить новый Чернобыль" в случае нападения РФ на Украину
Путин и Байден вели переговоры один на один
В беседе с Путиным Байден пригрозил России санкциями из-за Украины
Захарова: фантазии о "российской агрессии" доходят до уровня припадка
Популярное
Мир. Новости мира
Пандемия среди людей заканчивается, заявил иммунолог Жемчугов

Пандемия среди людей заканчивается, коронавирус может найти нового "хозяина", заявил иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Пандемия среди людей заканчивается, заявил иммунолог Жемчугов
Дипломат: после переговоров Путина и Байдена Донбасс повторит судьбу Карабаха
Мир. Новости мира
Дипломат: после переговоров Путина и Байдена Донбасс повторит судьбу Карабаха
Происшествия
Mash: глава крымского представительства "Аэрофлота" покончил с собой
Общество
Подмосковный оперштаб создал оскорбительную агитацию о вакцинации
Ирина Шлионская Как избавиться от пищевой зависимости? Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Советский герб: диверсия государственного значения Дмитрий Соколов Любовь Степушова Китай отомстит США созданием "китайской калифорнийской республики" Любовь Степушова
Здоровье
Вирусолог Чумаков: "омикрон" — живая вакцина от COVID-19
Политика. Новости и аналитика
В Польше рассказали, сколько ещё мигрантов остаётся на территории Белоруссии
Украина объявляет войну своим гражданам с российским паспортом
Мир. Новости мира
Украина объявляет войну своим гражданам с российским паспортом
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников