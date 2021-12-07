Путин и Байден ждут успеха от переговоров по иранской ядерной программе

Российский президент Владимир Путин и американский лидер Джо Байден обсудили вопрос об ядерной программе в ходе виртуальных переговоров, сообщает официальный сайт Кремля.

Так, лидеры двух стран рассмотрели Совместный план действий по иранской ядерной программе. При этом Путин сделал акцент на важности полноценного выполнения всех договорённостей. Кроме того, президенты России и США выразили надежду, что переговоры, которые были возобновлены в ноября этого года в Вене, всё же позволят всем участникам найти оптимальное решение.

Ранее российский лидер Владимир Путин в разговоре с коллегой из США Джо Байденом попросил не перекладывать всю ответственность по ситуации на Украине на плечи России.

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