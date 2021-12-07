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Во время встречи с Байденом Путин указал на угрозы НАТО в адрес Украины

Мир

Российский лидер Владимир Путин в разговоре с коллегой из США Джо Байденом попросил не перекладывать всю ответственность по ситуации на Украине на плечи России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам виртуальных переговоров двух лидеров. 

Во время встречи с Байденом Путин указал на угрозы НАТО в адрес Украины

Так, Байден обратил внимание Путина на угрожающий характер передвижений российских войск недалеко от границ Украины. Однако Путин отметил, что некоторая опасность исходит и от НАТО. По мнению российского лидера, именно североатлантический альянс предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей.

При этом он отметил, что Россия хочет получить надёжные и юридически зафиксированные гарантии, которые исключат расширение НАТО в восточном направлении. 

Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Джозеф Байден в ходе переговоров обсудили внутриукраинский кризис и выполнение Минских договорённостей.

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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