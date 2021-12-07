Захарова: фантазии о "российской агрессии" доходят до уровня припадка

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение телеканала CNN о том, что в США хотят эвакуировать своих граждан из Украины из-за российской угрозы.

Так, Захарова отметила, что "страсти по Украине" набирают обороты, а нездоровые фантазии о "российской агрессии" доходят до уровня припадка.

"Только что Вашингтон осуществил очередной вброс информации по теме. А скорее, выброс фейкового мусора: "власти США изучают возможность эвакуации из Украины американских граждан на фоне сообщений о якобы потенциальном "российском вторжении", сообщает CNN со ссылкой на источники". Знаем мы эти "источники CNN", — написала она в своём Telegram-канале.

Также она добавил, что из-за таких заявлений у международных экспертов не остаётся времени на разбор реальных фактов.

Ранее переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена продлились два часа (с 18.10 до 20.10). Общение лидеров двух стран было организована в формате видеосвязи. Встреча проходила в закрытом режиме.

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