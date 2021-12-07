Экс-посол США: нужны каскадные санкции против России

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что новый пакет санкций может помочь повлиять на политику Москвы в отношении Украины. Своим мнением политик поделимся в статье для The Washington Post

Так, он не понимает, почему американский лидер Джо Байден отказался вводить ограничения против почти достроенного газопровода "Северный поток — 2". По его мнению, власти США должны выстроить с Россией дипломатию принуждения.

"Нам нужна новая модель — каскадные санкции против России", — написал Макфол.

Ранее российский лидер Владимир Путин начал онлайн-саммит с дружелюбного приветствия президента США Джо Байдена. При этом сам Байден заявил, что очень рад видеть своего коллегу. Кроме того, в самом начале переговоров американский лидер с сожалением вспомнил, что и в прошлый раз на "большой двадцатке" он не смог лично увидеться с Путиным.

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