EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Белоруссия вводит продовольственное эмбарго в ответ на санкции
Задержавший стрелка в московском МФЦ полицейский Домолаев получит госнаграду
Цискаридзе заявил, что русские не могут играть в футбол из-за строения тела
Задержанный за стрельбу в МФЦ не смог объяснить свои мотивы
В столичном МФЦ, где произошла стрельба, отсутствовала тревожная кнопка
Ветеран МВД прокомментировал ситуацию со стрельбой в московском МФЦ
Путин заявил о преждевременности страхов перед штаммом "омикрон"
Стрелок явился в МФЦ уже в маске: "Пришёл с намерением напасть на людей"
Путин: для борьбы с инфляцией нужно увеличить предложения товаров и услуг

Путин и Байден обменялись любезностями в начале виртуальных переговоров

Мир

Российский лидер Владимир Путин начал онлайн-саммит с дружелюбного приветствия президента США Джо Байдена, сообщает РИА Новости.

Путин и Байден обменялись любезностями в начале виртуальных переговоров

"Приветствую Вас, господин президент", — сказал российский президент с улыбкой.

При этом сам Байден заявил, что очень рад видеть своего коллегу. Кроме того, в самом начале переговоров американский лидер с сожалением вспомнил, что и в прошлый раз на "большой двадцатке" он не смог лично увидеться с Путиным. Именно поэтому он выразил надежду на то, что их следующая встреча будет проходить в очном формате.

Ранее российский президент Владимир Путин и его американский коллега Джозеф Байден начали виртуальные переговоры. Как ранее сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров, Путин в ходе беседы с Байденом чётко объяснит позицию Москвы по украинскому кризису и напомнит о важности выполнения Минских договорённостей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

«США выдыхаются» — Политолог наглядно о раскладах на Западе сегодня
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Путин и Байден ведут переговоры в формате видеосвязи
Пандемия среди людей заканчивается, заявил иммунолог Жемчугов
Задержавший стрелка в московском МФЦ полицейский Домолаев получит госнаграду
Цискаридзе заявил, что русские не могут играть в футбол из-за строения тела
Задержанный за стрельбу в МФЦ не смог объяснить свои мотивы
Технология домашнего педикюра в четыре этапа
В столичном МФЦ, где произошла стрельба, отсутствовала тревожная кнопка
Путин заявил о преждевременности страхов перед штаммом "омикрон"
Ветеран МВД прокомментировал ситуацию со стрельбой в московском МФЦ
Стрелок явился в МФЦ уже в маске: "Пришёл с намерением напасть на людей"
Популярное
Общество
Новые правила в законе про остекление балконов не коснутся собственников жилья

Минстрой РФ разъяснил новый закон про остекление балконов, который вступит в силу 1 марта 2022 года. Ключевое отличие от действующих правил то, что теперь требовать надлежащее состояние помещения будут и у юридических лиц.

Новые правила в законе про остекление балконов не коснутся собственников жилья
Малышева объяснила, кто станет жертвой штамма COVID-19 "омикрон"
Здоровье
Малышева объяснила, кто станет жертвой штамма COVID-19 "омикрон"
Здоровье
ВОЗ раскрыла данные по смертности от омикрон-штамма COVID-19
Мир. Новости мира
Минздрав Японии расширяет список "побочек" COVID-вакцин
Дмитрий Соколов Советский герб: диверсия государственного значения Дмитрий Соколов Любовь Степушова Китай отомстит США созданием "китайской калифорнийской республики" Любовь Степушова Усам Оздемиров Центробанк хотел изменить курс, но чуда не случилось Усам Оздемиров
Экономика и бизнес
"В Офисе президента переполох": Украину могут обязать выплатить $3 млрд России
Недвижимость
Юрист Крохин: с 1 марта в России введут штрафы за остекление балкона
Малышева объяснила, опасен ли "омикрон" для переболевших COVID-19
Здоровье
Малышева объяснила, опасен ли "омикрон" для переболевших COVID-19
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников