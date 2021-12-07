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В Великобритании заявили о расширении оборонной поддержки Украины

Мир

Заместитель руководителя МИД Британии по делам Африки Виктория Форд в ходе экстренной сессии о ситуации на украинских границах сообщила, что Лондон окажет Киеву больше оборонной помощи, чем планировалось.

В Великобритании заявили о расширении оборонной поддержки Украины

Как подчеркнула замминистра Великобритании, власти страны поддерживают Украину. Также Форд в своей речи призвала Россию "вернуться к дипломатическим каналам" и прекратить деэскалацию на границах соседней страны.

"Мы рассматриваем расширение исключительно оборонной поддержки Украине, чтобы помочь Украине защитить себя", — добавила заместитель главы МИД Британии, передаёт ТАСС.

Ранее директор ЦРУ США Уильям Бёрнс заявил, что пока нельзя точно сказать, станет ли Москва захватывать Украину, однако из-за "аппетита Путина" стоит осознавать готовность РФ применить военную мощь. Вместе с этим глава ведомства указал на позиции армии нашей страны, откуда власти способны вторгнуться на чужую территорию.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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