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Попова сообщила о высокой заразности штамма "омикрон"

Мир

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время заседания по борьбе с COVID-19 заявила, что омикрон-вариант быстро распространяется по всему миру.

Попова сообщила о высокой заразности штамма "омикрон"

По данным Поповой, научное сообщество на сегодняшний день знает выводы геномного секвенирования 696 вариантов коронавирусной инфекции из 48 государств. Также руководитель Роспотребнадзора отметила, что опасность штамма "омикрон" остаётся серьёзной.

"Это сегодня всё больше и больше звучит в научных публикациях, что штамм (омикрон. — Прим. ред.) реализует свои возможности по высокой контагиозности, по высокой заразности и продолжает распространяться по миру", — подчеркнула Попова, слова которой передаёт ТАСС.

Ранее глава ведомства сообщала, что граждане нашей страны, которые возвращаются из других мест, сдают отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус, а потом обращаются в больницу из-за подозрений в заболевании. В первые сутки омикрон-вариант можно и не выявить, только на второй день, пояснила Попова. Она призвала туристов проверяться на наличие инфекции несколько раз.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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