Обязательная вакцинация - это крайняя мера, заявили в ВОЗ

Обязательная вакцинация — это крайняя мера, к которой можно прибегнуть только тогда, когда не осталось других вариантов повышения уровня вакцинации, заявил Ханс Клюге, глава европейского отделения ВОЗ.

Необходимо трезво оценивать последствия, к которым может привести введение обязательной вакцинации, заметил он, а также эффект после любых принятых ограничительных мер.

"Необходимо оценивать тот эффект, который обязательное вакцинирование может иметь на общественное доверие и уверенность в обществе, а также общий уровень вакцинации. Для одного сообщества оно может быть эффективным, тогда как для другого нет", — передаёт РИА Новости слова Клюге.

Ранее эксперт Альберт Ризванов назвал новый омикрон-штамм естественной вакциной из-за высокой степени заражения и низкой патогенности. Однако он предупредил, что есть опасность серьёзных осложнений после заражения.

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