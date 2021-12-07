Обязательная вакцинация — это крайняя мера, к которой можно прибегнуть только тогда, когда не осталось других вариантов повышения уровня вакцинации, заявил Ханс Клюге, глава европейского отделения ВОЗ.
Необходимо трезво оценивать последствия, к которым может привести введение обязательной вакцинации, заметил он, а также эффект после любых принятых ограничительных мер.
"Необходимо оценивать тот эффект, который обязательное вакцинирование может иметь на общественное доверие и уверенность в обществе, а также общий уровень вакцинации. Для одного сообщества оно может быть эффективным, тогда как для другого нет", — передаёт РИА Новости слова Клюге.
Ранее эксперт Альберт Ризванов назвал новый омикрон-штамм естественной вакциной из-за высокой степени заражения и низкой патогенности. Однако он предупредил, что есть опасность серьёзных осложнений после заражения.
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