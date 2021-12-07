Новый штамм "омикрон" уже выявили в 19 штатах США

Новый штамм коронавируса — "омикрон" — за пять дней распространился на 19 штатов США.

Впервые его обнаружили 1 декабря в Калифорнии у единственного человека. По информации американских властей, заболевший пациент приехал из Южной Африки и был вакцинирован.

Как сообщает The Washington Post, на 6 декабря количество заболевших коронавирусом в стране составило почти 50 миллионов.

Издание уточняет, что это говорит о том, что новый штамм имеет повышенную пропускную способность. Кроме того, его легче обнаружить.

Но большинство случаев всё-таки связано с дельта-штаммом. К 7 декабря в США 49,3 миллиона заболевших и 786 тысяч умерших с начала пандемии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.