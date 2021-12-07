Премьер Белоруссии: с Россией за спиной санкции Запада нам не страшны

В Белоруссии Россию охарактеризовали как надёжного союзника, с которым можно выдержать любые санкции со стороны Запада. Белорусский премьер-министр Роман Головченко заметил, что Запад не добьётся своих целей, пока Россия и Белоруссия вместе.

Он обратил внимание, что под давлением западных стран в настоящий момент находится и Белоруссия, и Россия, однако, по его мнению, белорусской стороной это ощущается особенно остро. Придерживаясь дружественных отношений, обе стороны смогут противостоять Западу, заметил политик.

"Уверен, что наши оппоненты не добьются целей, которые они преследуют… Мы чувствуем за своими плечами, спиной помощь нашего союзника — Российской Федерации. Вместе мы в состоянии выдержать любое давление", — передаёт РИА Новости слова Головченко.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Запад оказывает серьёзное давление на Белоруссию в общем контексте борьбы против России и её друзей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.