Глава Украины Владимир Зеленский, выступая на праздничных мероприятиях, приуроченных к 30-летию ВСУ, вспомнил самые истоки — дружину Киевской Руси, а часть современной истории, представленной Красной Армией, упоминать не счёл нужным.
"Тридцать лет назад был принят закон о Вооружённых силах Украины. Но традиции нашего войска и защиты нашей родины уходят вглубь истории", — передаёт поздравление Зеленского РИА Новости.
Глава Украины вспомнил многих, кто в разное время стоял на защите государства, включая дружину Киевской Руси, запорожское казачество, военных, входивших в антигитлеровскую коалицию во время Второй мировой войны, но не стал ничего говорить про Красную Армию.
Свою речь украинский президент закончил благодарностью военнослужащим от лица всей Украины, отметив их самоотверженность, героизм и стойкость, которые они показали, защищая территориальную целостность страны.
Ранее Зеленский назвал армию Украины "высокоорганизованной боевой структурой", которая может дать отпор любому врагу.
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