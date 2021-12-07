Посол Дании в России Карстен Сендергорд негативно оценил отношения Москвы с военно-политическим блоком НАТО и Западом.
По мнению дипломата, плохие отношения у России не только с альянсом, но и со всем Западом. Таким образом между Москвой и Копенгагеном есть проблемы, которые необходимо решать, подчеркнул Сендергорд.
"Не только отношения НАТО-РФ, отношения Запада и России в общем не выглядят хорошо. Говоря откровенно, могли бы быть и лучше. Мы имеем, что имеем", — сказал посол в разговоре с РИА Новости.
Он напомнил, что в следующем году НАТО проведёт саммит и продемонстрирует новую стратегическую концепцию блока. Как отметил дипломат, Россию упомянут в данном документе. Пока страны-союзницы обсуждают эту тему, заключил Сендергорд.
Ранее в The Times опубликовали предположительный план атаки российских властей. Москва за два часа способна захватить единственную границу Прибалтики с другими государствами НАТО. В этом помогут нелегальные мигранты, пояснили журналисты. Они решили, что такой ход может стать отвлекающим манёвром и помочь подготовить вторжение на территорию Украины.
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