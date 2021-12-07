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Марин Ле Пен назвала ЕС "поджигателем" конфликта Украина — Россия

Мир

Глава французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен обвинила Европейский Союз в разжигании напряжённости на границе между Россией и Украиной.

Марин Ле Пен назвала ЕС "поджигателем" конфликта Украина — Россия

Своим мнением политик поделилась с польской газетой "Речь Посполитая", заявив: она не думает, что президент России Владимир Путин "совершит такую ошибку".

"Я также считаю, что ЕС сыграл роль поджигателя в этом вопросе. Можно говорить что угодно, но Украина входит в сферу влияния России. Попытки прорваться в эту сферу приводят к напряжённости и тревогам, а также к ситуации, с которой мы сейчас сталкиваемся".

Так Ле Пен прокомментировала прозвучавшее ранее заявление представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Боррелля о том, что Брюссель "прилагает дипломатические усилия, чтобы предотвратить эскалацию напряжённости на границе между Украиной и Россией", и намерен "показать Москве диапазон возможных результатов", поскольку Евросоюз "будет стойко поддерживать Украину".

К слову, США уже объявили, что их солдаты "воевать на Украину не пойдут"

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Французская элита в ужасе от Марин Ле Пен
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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