Зеленский обсудил с Блинкеном возвращение Крыма: пока Путин не позвонил Байдену

В ходе телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили урегулирование конфликта в Донбассе и возможное возвращение Крыма Незалежной.

Разговор состоялся накануне предстоящих переговоров российского лидера Владимира Путина и главы США Джо Байдена.

Так, согласно сообщению Госдепа США, политики обсудили сложившуюся ситуацию на Украине и территориальные аспекты.

"Блинкен подчеркнул неколебимую поддержку украинского суверенитета, независимости и территориальной целостности перед лицом российской агрессии", — цитирует пресс-релиз ведомства РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru писала о ещё одних переговорах в преддверии виртуальной встречи лидеров США и России. Так, свою поддержку в отношении позиции Незалежной выразил и премьер-министр Великобритании. Борис Джонсон заявил, что обсудил со странами-участницами НАТО конфликт на Украине и заверил, что британское правительство поможет Киеву как дипломатическими, так и экономическими инструментами.

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