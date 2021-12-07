Дмитрий Кулеба не ждёт ничего дельного от саммита Путина и Байдена

Украинский МИД уверен, что на сегодняшней виртуальной встрече с американским президентом, российский лидер "услышит чёткий сигнал" о том, каковы будут последствия для Москвы, если она "вдруг всё же решит вторгнуться на Украину".

Об этом сообщил в эфире ток-шоу на канале ICTV глава внешнеполитического ведомства Незалежной Дмитрий Кулеба.

Однако, несмотря на полную и безоговорочную веру в поддержку со стороны США, украинский дипломат считает, что "прорывов" от этого саммита "ожидать не стоит". По его словам, президенты просто изложат друг другу свои "максималистские видения и логику дальнейших действий". И на этом разойдутся, предоставив своим командам "работать над ситуацией".

Поделился Кулеба и собственным видением развития событий:

"Нам (Украине) нужен комплексный пакет сдерживания России, который включал бы три пункта:

политическую коммуникацию с Россией,

потенциальные экономические санкции в отношении РФ,

системную помощь стран-союзников по укреплению обороноспособности Украины".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.