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Дмитрий Кулеба не ждёт ничего дельного от саммита Путина и Байдена

Мир

Украинский МИД уверен, что на сегодняшней виртуальной встрече с американским президентом, российский лидер "услышит чёткий сигнал" о том, каковы будут последствия для Москвы, если она "вдруг всё же решит вторгнуться на Украину".

Дмитрий Кулеба не ждёт ничего дельного от саммита Путина и Байдена

Об этом сообщил в эфире ток-шоу на канале ICTV глава внешнеполитического ведомства Незалежной Дмитрий Кулеба.

Однако, несмотря на полную и безоговорочную веру в поддержку со стороны США, украинский дипломат считает, что "прорывов" от этого саммита "ожидать не стоит". По его словам, президенты просто изложат друг другу свои "максималистские видения и логику дальнейших действий". И на этом разойдутся, предоставив своим командам "работать над ситуацией".

Поделился Кулеба и собственным видением развития событий:

"Нам (Украине) нужен комплексный пакет сдерживания России, который включал бы три пункта:

  • политическую коммуникацию с Россией,
  • потенциальные экономические санкции в отношении РФ,
  • системную помощь стран-союзников по укреплению обороноспособности Украины".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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